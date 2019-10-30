Пожарные за полтора часа потушили частный дом в Красном селе

Пожарные за полтора часа потушили частный дом в Красном селе
Огонь удалось потушить за полтора часа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ночью 30 октября в Красносельском районе загорелся частный дом в СНТ «Авангард». Об этом сообщили в главке МЧС по Петербургу.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре на территории садоводства в 3:40 ночи. На третьей линии СНТ загорелся частный дом площадью 8 на 10 метров. Пожарные справились с огнем за полтора часа — в 5:20 они сообщили о полной ликвидации возгорания. На месте работали 13 спасателей с использованием трех единиц техники.

Огонь распространился по всей площади дома. Данных о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дом в Приморском районе потушили за четыре часа. Заброшенный двухэтажный дом загорелся по непонятной причине – возможно, внутри находились бездомные, которые пытались согреться и развели костер.

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