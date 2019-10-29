Дом в Приморском районе потушили за четыре часа

В процессе участвовали более сотни спасателей. Огонь успел распространиться на площади 700 «квадратов».

Об этом стало известно сегодня вечером, 29 октября. Обо всем сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось в Приморском районе недалеко от лесополосы. Заброшенный двухэтажный дом загорелся по непонятной причине – возможно, внутри находились бездомные, которые пытались согреться и развели костер. На место прибыли 102 спасателя, которые тушили пожар на протяжении четырех часов. За это время ранг пожара повысили до второго, а потом понизили до первого. На данный момент пламя потухло и, кажется, никто не пострадал.

Сотрудника МЧС предстоит выяснить обстоятельства инцидента. Пока дополнительной информации не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели локализировали пожар в доме в Приморском районе.