Дом в Приморском районе потушили за четыре часа

Дом в Приморском районе потушили за четыре часа
Пожар уже потушили. Фото: pixabay.com

В процессе участвовали более сотни спасателей. Огонь успел распространиться на площади 700 «квадратов».

Об этом стало известно сегодня вечером, 29 октября. Обо всем сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось в Приморском районе недалеко от лесополосы. Заброшенный двухэтажный дом загорелся по непонятной причине – возможно, внутри находились бездомные, которые пытались согреться и развели костер. На место прибыли 102 спасателя, которые тушили пожар на протяжении четырех часов. За это время ранг пожара повысили до второго, а потом понизили до первого. На данный момент пламя потухло и, кажется, никто не пострадал.

Сотрудника МЧС предстоит выяснить обстоятельства инцидента. Пока дополнительной информации не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели локализировали пожар в доме в Приморском районе.

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