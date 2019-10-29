Спасатели локализировали пожар в доме в Приморском районе

Огнем охвачено 700 квадратных метров. Пока что информации о пострадавших не поступало.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обо всем сообщили в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Пожар случился в Приморском районе в двухэтажном здании, которое считается заброшенным. Огонь успел распространиться на площадь в 700 квадратных метров, ранг пожара повысили до второго. На место прибыли более сотни спасателей, которым на данный момент удалось локализовать возгорание. Что стало причиной инцидента – не удалось выяснить. Возможно, в дома пытались согреться бездомные, но это лишь одна из версий.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на Малой Морской пострадали две женщины и ребенок. Участниками инцидента стали два автомобиля — Volkswagen Polo и Volkswagen Passat. Как именно все случилось – не уточняется.