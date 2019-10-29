В ДТП на Малой Морской пострадали две женщины и ребенок

Они получили травмы различной степени тяжести.

Все случилось сегодня, 29 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, позже информацию подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в Адмиралтейском районе на Малой Морской улице недалеко от дома 22 примерно в 5 часов вечера.

Участниками инцидента стали два автомобиля — Volkswagen Polo и Volkswagen Passat. Как именно все случилось – не уточняется. Известно лишь, что в результате столкновения пострадали три человека – женщины 1946 и 1976 года рождения, а также девочка 2007 года. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекрестке Рихарда Зорге и проспекта Кузнецова Lada без водителя врезалась в фуру. По словам очевидцев, водитель забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. Владелец авто так и не появился.