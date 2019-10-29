На перекрестке Рихарда Зорге и проспекта Кузнецова Lada без водителя врезалась в фуру

Владелец авто так и не появился.Фото: vk.com/spb_today

Владелец авто так и не появился.Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке улицы Рихарда Зорге и проспекта Кузнецова припаркованная Lada Priora съехала на проезжую часть и въехала в фуру.

По словам очевидцев, водитель забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. Владелец авто так и не появился.

«У перекрёстка улицы Рихарда Зорге и проспекта Кузнецова. Владелец забыл поставить на ручник, машина съехала на проезжую часть, задом въехала в фуру. Владельца так и нет»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей.По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato и легковушкой Kia.