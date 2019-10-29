На Митрофаньевском шоссе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие

На Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

ДТП произошло около 8 часов утра 29 октября. У дома №4 по Митрофаньевскому шоссе столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato и легковушкой Kia.

В результате ДТП пострадали два человека — водитель Honda получил тяжёлые травмы, водитель Kia – травмы средней степени тяжести.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с легковыми автомобилями. Один из водителей решил не мерзнуть на улице и ушел.