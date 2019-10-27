Пьяный водитель устроил ДТП на улице Верности и пошел спать

В Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с легковыми автомобилями. Один из водителей решил не мерзнуть на улице и ушел.

Авария случилась сегодня ночью, 28 октября, около дома №7 на улице Верности. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», виновник произошедшего был в сильном алкогольном опьянении. Пользователи предположили, что он отправился домой, чтобы выспаться.

«Устроил ДТП, закрыл машину и ушел», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что у одной их машин разбита задняя фара. Обстоятельства столкновения не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовом ДТП на КАД. В результате серьезной аварии пострадал ребенок.