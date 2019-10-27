В ДТП с тремя машинами на КАД пострадала пятилетняя девочка

Возле Петербурга, на внешней стороне федеральной автодороги А-118, произошло серьезное ДТП с тремя машинами. В результате аварии пострадал ребенок.

Все случилось в воскресенье, 27 октября, на 81-м километре автодороги. Водитель, управляющий грузовиком Volvo, в ходе перестроения столкнулся с машиной марки Renault, за рулем которого находился 34-летний мужчина. От удара легковушка вылетела на соседнюю полосу, где врезалась в автомобиль Lada. Им управлял 37-летний водитель.

Как сообщили в УГИБДД по городу и области, в отечественном автомобиле находилась 5-летняя девочка. Ребенка госпитализировали в ближайшую больницу с легкими травмами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с трамваем. В общественный транспорт влетела иномарка. Водителя легковушки вытаскивали спасатели.