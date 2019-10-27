Спасатели вытаскивали водителя Ford после столкновения с трамваем на Обуховской Обороны

Спасатели вытаскивали водителя Ford после столкновения с трамваем на Обуховской Обороны
Спасатели вытаскивали водителя из машины. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП с трамваем. Водителя машины марки Ford Focus вытаскивали спасатели.

Инцидент произошел сегодня вечером, 27 октября, на проспекте Обуховской Обороны. Со слов очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель легковушки врезался в трамвай.

«Он не гнал, водитель или уснул или стало плохо, просто въехал в трамвай», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы также добавили, что пострадавший остался жив. К месту происшествия прибыли спасатели и машина реанимации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с двумя легковушками. Участники затруднили движение по проезжей части.

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