ДТП с легковушками затруднило движение на перекрестке Придорожной и Руднева

ДТП с легковушками затруднило движение на перекрестке Придорожной и Руднева
На участке столкнулись две легковушки. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Северной столицы произошло ДТП с легковыми автомобилями. Авария затруднила движение на участке, водителям приходится объезжать участников по встречной полосе.

Все случилось сегодня вечером, 27 октября, на пересечении Придорожной аллеи и улицы Руднева. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель, управляющий автомобилем марки Lada, влетел в иномарку.

По предположением пользователей социальной сети «ВКонтакте», водитель отечественного автомобиля хотел повернуть на улицу Руднева, когда другой участник двигался прямо.

Ранее в gazeta.spb.ru писали о пожаре в Гатчинском районе. Возгорание произошло в частном доме. восемь огнеборцев боролись с огнем чуть больше часа.

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ДТП с легковушками затруднило движение на перекрестке Придорожной и Руднева
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