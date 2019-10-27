Спасатели за час потушили полыхающий дом в Гатчинском районе

Спасателям потребовалась чуть больше часа, чтобы потушить пламя. Фото: Pixabay

Спасателям потребовалась чуть больше часа, чтобы потушить пламя. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти огнеборцы потушили пожар в частном доме. Воспламенение произошло сегодня, 27 октября, в садовом товариществе Мельица.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 20:08. На участок были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах. Огонь охватил 20 квадратных метров постройки. Спасатели боролись с огнем чуть больше часа, к 21:14 огонь был потушен.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, сведения о возможных пострадавших и причины произошедшего уточняются.

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