Спасатели ликвидировали последствия ДТП авто с маршруткой во Всеволожском районе

Спасатели ликвидировали последствия ДТП авто с маршруткой во Всеволожском районе
У месту происшествия прибыли спасатели. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием маршрутки.

Авария случилась сегодня вечером, 27 октября, на повороте в поселок Щеглово. На участке столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус. Пострадал один человек.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, информация о случившемся поступила спасателям в 21:35. К месту происшествия были направлены четыре сотрудника.

Прибывшие спасатели провели деблокировку пострадавшего и смыв топлива с проезжей части.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об упавшем на иномарку дереве. Оно рухнуло от сильного ветра. В результате произошедшего пострадала только припаркованная машина.

ГУ МЧС России по Ленобласти дтп спасатели
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