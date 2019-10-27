Спасатели ликвидировали последствия ДТП авто с маршруткой во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием маршрутки.

Авария случилась сегодня вечером, 27 октября, на повороте в поселок Щеглово. На участке столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус. Пострадал один человек.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, информация о случившемся поступила спасателям в 21:35. К месту происшествия были направлены четыре сотрудника.

Прибывшие спасатели провели деблокировку пострадавшего и смыв топлива с проезжей части.

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