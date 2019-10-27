Сломленное от непогоды дерево рухнуло на иномарку в Петергофе

Сильный ветер повалил дерево в Петродворцовом районе Петербурга. Единственным пострадавшим в результате произошедшего стал припаркованный у дороги автомобиль.

Дерево сломалось от непогоды сегодня вечером, 27 октября. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», оно повредило стоявший во дворе автомобиль марки Suzuki.

Пользователи в социальной сети «ВКонтакте» также добавили, что к месту происшествия прибыли службы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дымящихся «Жигули». Машина загорелась посреди дороги по неизвестным причинам. Напуганный водитель ходил вокруг своего транспорта. Все произошло сегодня вечером в Московском районе города.