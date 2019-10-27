Дымящиеся «Жигули» пугают водителей на перекрестке Новоизмайловского и Бассейной

Дымящиеся &#171;Жигули&#187; пугают водителей на перекрестке Новоизмайловского и Бассейной
Машина задымилась по непонятным причинам. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе загорелся автомобиль. О дымящейся машине посреди проезжей части сообщили петербуржцы.

Все случилось сегодня, 27 октября, на пересечении Новоизмайловского проспекта и Бассейной улицы. Со слов свидетелей произошедшего, машина «Жигули» воспламенилась во время движения по непонятным причинам.

На опубликованной видеозаписи в группе«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что вокруг дымящегося транспорта ходит человек, возможно, владелец авто.

В комментариях к записи в соцсети «ВКонтакте» пользователи рассказали, что спасателей на месте происшествия пока нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о затопленных дорогах в Мурино. Водителей не порадовал снег с дождем.

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