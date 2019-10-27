Водители предложили пересаживаться на лодки Мурино

Жители Северной столицы поделились в Сети кадрами поездок по дорогам Мурино. Автомобилисты были неприятно удивлены погодой вечера воскресенья, 27 октября.

Кто-то из водителей был равнодушен к осадкам, кто-то был недоволен образовавшимся бассейном. Передвигаться по воде пришлось автомобилистам по Верхней улице, недалеко от участка дороги под КАД.

Кадры с указанного участка появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Водители также порекомендовали «коллегам» пересаживаться на лодки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП, в котором пострадали женщина и двое детей. Авария случилась на трассе Сортавала.