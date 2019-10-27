На трассе Сортавала произошло первое ДТП из-за снегопада

В первый снежный день в Северной столице дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Сортавала. В серьезной аварии пострадали двое несовершеннолетних и женщина.

Все произошло сегодня, 27 октября, на 26-м километре трассы. Как сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, пострадавших экстренно госпитализировали. В карете скорой помощи оказались 43-летняя женщина и дети 4-х и 8-ми лет.

Водитель автомобиля не пострадал. Предполагается, что он не справился с управлением в снежную погоду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об экстренной посадке самолета. Меры были приняты из-за смерти одного из пассажиров. Воздушное судно летело из Петербурга.