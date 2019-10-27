Самолет из Петербурга во Владикавказ экстренно сел из-за смерти пассажира

Самолет из Петербурга во Владикавказ экстренно сел из-за смерти пассажира
Пассажира самолета не спасли. Фото: Pixabay

Самолет, вылетевший из Северной столицы, совершил экстренную посадку в Волгограде. Причиной стала клиническая смерть одного из пассажиров.

Воздушное судно авиакомпании «Победа» вылетело во Владикавказ в субботу, 26 октября. Согласно данным экстренных служб, сообщают «РИА Новости», пассажир скончался до прибытия медиков.

По предварительным данным, один из пассажиров имел онкологическое заболевание. Он летел во Владикавказ, чтобы умереть на родине. Однако долететь до дома он так и не смог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об экстренной посадке самолета, следовавшего из Москвы в Бургас. Все произошло из-за пассажира, который достал пистолет. Мужчина вытащил его из ручной клади, после чего позвал бортпроводника.

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