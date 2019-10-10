Самолет Москва — Бургас экстренно сел из-за пассажира, доставшего пистолет

Самолет Москва &#8212; Бургас экстренно сел из-за пассажира, доставшего пистолет
Обстоятельства посадки не сообщаются. Фото: Pixabay

Пассажирский самолет экстренно сел в ростовском аэропорту Платов. Воздушное судно следовало из Москвы в болгарский Бургас, когда один из пассажиров достал травматическое оружие.

Инцидент случился сегодня, 10 октября. Мужчина обнаружил во время полета в своей ручной клади пистолет. Недолго думая, он сообщил о находке бортпроводнику, после чего капитан самолета принял решение о вынужденной посадке.

Согласно информации правоохранительных органов Ростовской области, сообщает ТАСС, пассажир пояснил, что забыл убрать оружие в багаж.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

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