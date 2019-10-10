Выскочивший лось «взбодрил» водителей утром на КАД

Выскочивший лось &#171;взбодрил&#187; водителей утром на КАД
Водитель успел затормозить перед животным. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня утром, 10 октября, на КАД Петербурга водителя взбодрил необычный инцидент: перед автомобилистом пробежал лось. К счастью, мужчина успел остановиться, и животное не пострадало.

«А как началось ваше утро?» — спросил автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах видно, что водитель неспешно двигается по трассе в сторону Дамбы, когда на дорогу внезапно выскакивает большое животное. Лось ловко пересек проезжую часть и убежал в лес.

«Понастроили дорог, порядочному лосю перейти негде», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщали о лосе, который проскакал перед грузовыми автомобиля по КАД в Северной столице.

кад лось новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки в 2019 году
Самолет Москва — Бургас экстренно сел из-за пассажира, доставшего пистолет
ЦБ впервые раскрыл сведения о продаже персональных данных россиян
Выскочивший лось «взбодрил» водителей утром на КАД
Иномарки «притерлись» на пересечении Суздальского и Демьяна Бедного
В Петербурге сотрудникам МЧС пришлось спасать ворону, застрявшую в фонарном ...
Рожденные 10 октября дети смогут получить бесплатный материнский набор
СКА открыл счет в матче против «Автомобилиста»