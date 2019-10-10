Выскочивший лось «взбодрил» водителей утром на КАД

Сегодня утром, 10 октября, на КАД Петербурга водителя взбодрил необычный инцидент: перед автомобилистом пробежал лось. К счастью, мужчина успел остановиться, и животное не пострадало.

«А как началось ваше утро?» — спросил автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах видно, что водитель неспешно двигается по трассе в сторону Дамбы, когда на дорогу внезапно выскакивает большое животное. Лось ловко пересек проезжую часть и убежал в лес.

«Понастроили дорог, порядочному лосю перейти негде», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщали о лосе, который проскакал перед грузовыми автомобиля по КАД в Северной столице.