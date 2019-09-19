Возбужденный лось проскакал между большегрузами по КАД

Очередного лося заметили в черте города. Животное проскакало по КАД в Петербурге утром 19 сентября.

Сохатого увидели на северном участке внутреннего кольца. Сейчас там идет реконструкция и разрешенная скорость снижена.

Лось с легкостью перемахнул через ограждения и проскакал между двумя большегрузами, сообщает «Фонтанка». Направился он куда-то в сторону лесополосы.

За последние несколько недель это уже не первый лось, замеченный на дорогах и близ населенных пунктов. Животных видели в промзоне Шушары и на трассе «Сортавала». Такая активность может быть связана с сезоном гона. В сентябре и октябре лоси возбуждены и агрессивны. В этом состоянии они устраивают поединки и могут напасть для людей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что брачный период лосей продлится до конца октября. Это означает, что автомобилистам следует быть осторожнее. По данным центра «Велес» лоси ответственны за 90% аварий с участием диких животных в Петербурге.