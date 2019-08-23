Лоси начинают спариваться и станут чаще выбегать на трассы

Брачный период продлится до конца октября, а до тех пор автомобилистам стоит быть осторожнее.

У лосей начинается брачный период. Число аварий с участием сохатых в ближайший месяц может серьезно вырасти в Ленобласти и по всей России.

Брачный период стартует в конце августа и завершается в начале октября. В 2017 году на дорогах Ленобласти (понятно, что в самом Петербурге нет лесов, где бы водились лоси), по данным центра “Велес” Санкт-Петербурга, произошло 161 ДТП с участием диких животных. При этом лоси ответственны за 90% таких аварий.

В случае подобных аварий автомобилиста, как правило, признают виноватым — знак “Осторожно, животные” подразумевает, что автомобилист должен держать скорость на таком уровне, чтобы успеть среагировать на выбежавшее животное. Штраф за сбитого лося составляет 80 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила о жертве 23 августа: на дороге Петербург — Псков сбили лося.