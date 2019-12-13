В номере отеля на Гороховой нашли труп уроженки Магадана

В Адмиралтейском районе Северной столицы в отеле обнаружили труп женщины. Погибшая является уроженкой Магадана.

Об увиденном в полицию сообщили в четверг, 12 декабря, в 9:43. Труп нашли в номере отеля в доме №41 на Гороховой улице. К месту происшествия незамедлительно выехал наряд полиции.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 51-летняя погибшая приехала в Петербург из Магадана. Она лежала в номере, на полу, напротив входа. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске мужчины в Петербурге, который выстрелил в своего арендодателя. Пострадавший рассказал полицейским, что ему стреляли в лицо.