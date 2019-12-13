Из зоны зеленых насаждений исключили территорию завода «Ригель» на Петроградке

Решением Верховного суда территория аккумуляторного завода «Ригель» в Петроградском районе исключена из зоны зеленых насаждений. Участок планируют застроить.

Суд встал на сторону АО «Аккумуляторный завода «Ригель»» в споре с Законодательным собранием Петербурга, пишет «Коммерсантъ». Депутаты ранее перевели участок площадью 4,8 га между улицей Профессора Попова и рекой Карповкой в зеленую зону. Этот статус запрещает строительство на данный территории.

По информации источников «Ъ», владельцы «Ригель» ведут переговоры о продаже предприятия и близки к заключению сделки. Стоимость участка эксперты оценивают в 3-3,5 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Законодательное собрание Петербурга планирует внести участок на Большой Разночинной улице в перечень зеленых насаждений общего пользования. Это защитит его от застройки.