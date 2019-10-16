Участок на Большой Разночинной станет сквером для защиты от застройки

Участок между домами №19 и №23 по Большой Разночинной улице планируют внести в перечень зеленых насаждений общего пользования. Соответствующий законопроект приняли за основу на заседании петербургского парламента 16 октября.

Таким образом территорию хотят защитить от застройки. Строительство клубного дома на Большой Разночинной ведет компания «Бронка девелопмент» (входит в «Бронка групп»).

Законопроект выдвинул председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. В повестку инициатива была внесена в ходе заседания парламента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Вячеслав Макаров предложил установить высотный регламент в историческом центре Петербурга. Инициатива призвана исключить возможность уплотнительной застройки. Помимо этого, для защиты от застройки спикер внес поправки в закон о зеленых насаждениях