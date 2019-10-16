Макаров призвал сделать закон невыгодным для уплотнительной застройки

Макаров призвал сделать закон невыгодным для уплотнительной застройки
Вячеслав Макаров. Фото:Baltphoto/ Андрей Пронин

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров призвал сделать уплотнительную застройку в центре невыгодной для инвесторов. Защитить город он предлагает с помощью закона о зеленых насаждениях.

Проблему обсудили на заседании парламента в Мариинском дворце 16 октября. Макаров внес поправки в закон о зеленых насаждениях. Инициативу приняли за основу. Депутатам дано время на доработку законопроекта.

«Нужно сделать такой регламент, чтобы строить этим так называемым инвесторам было просто невыгодно», — подчеркнул Макаров.

Он также предложил установить высотный регламент в историческом центре. Мера призвана исключить возможность уплотнительной застройки.

Ранее Вячеслав Макаров выступил против строительства клубного дома на Большой Разночинной, 19. Здание возводит компания «Бронка Групп». По словам спикера, разрешение на строительство застройщику дал экс-руководитель Госстройнадзора Евгений Ким и его подчиненные. Сейчас Ким занимает должность замдиректора в «Бронка Групп».

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