Макаров назвал строительных чиновников шпаной

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров резко высказался о проблемах уплотнительной застройки в центре города.

«Когда мы видим уплотнительную застройку, хочется дать определение чиновникам, курирующим строительную отрасль — это не просто чиновники, это шпана», — приводит слова Макарова «Мойка78».

Среди проблемных участков спикер отметил Разночинную, 19. Там строительство клубного дома ведет девелопер «Бронка Групп». Должность заместителя директора в компании занимает бывший руководитель Госстройнадзора Евгений Ким. Макаров добавил, что именно Ким и его подчиненные дали разрешение на строительство объекта.

Такая же ситуация, по словам спикера, наблюдается на Лодейнопольской улице.

Бороться с уплотнительной застройкой в центре Петербурга можно переводом участков в зону зеленых насаждений, уверен Макаров. В частности, в перечень зеленых насаждений он предложил внести участок между домами на Большой Разночинной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре Петербурга прошел митинг против уплотнительной застройки. Местные жители выступили против возведения ЖК «Новый Невский».