В Центральном районе провели митинг против уплотнительной застройки

Активисты Центрального района провели собрание против строительства ЖК «Новый Невский».
Митинг состоялся сегодня, пятого октября. Жители Центрального района собрались, чтобы выразить свое недовольство уплотнительной застройкой. К народному сходу присоединились депутаты муниципального округа и Законодательного Собрания.
О сегодняшней встрече сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «Вконтакте». Жители близлежащих домов возмущены действиями застройщика. Организация якобы уверяла, что действует согласно законодательству, однако проектную документацию соседям стройки так и не предоставили.
Сейчас жильцы требуют проведения независимой экспертизы.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что строительная компания «Дальпитерстрой» уверяет, что погасила все задолженности перед ГУП «ТЭК».