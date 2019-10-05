В Центральном районе провели митинг против уплотнительной застройки

В Центральном районе провели митинг против уплотнительной застройки
Основное требование присутствовавших на митинге: остановить строительство жилкомплекса до оглашения результатов экспертизы. Фото: https://vk.com/mytndvor

Активисты Центрального района провели собрание против строительства ЖК «Новый Невский».

Митинг состоялся сегодня, пятого октября. Жители Центрального района собрались, чтобы выразить свое недовольство уплотнительной застройкой. К народному сходу присоединились депутаты муниципального округа и Законодательного Собрания.

О сегодняшней встрече сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «Вконтакте». Жители близлежащих домов возмущены действиями застройщика. Организация якобы уверяла, что действует согласно законодательству, однако проектную документацию соседям стройки так и не предоставили.

Сейчас жильцы требуют проведения независимой экспертизы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что строительная компания «Дальпитерстрой» уверяет, что погасила все задолженности перед ГУП «ТЭК».

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