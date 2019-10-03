СК «Дальпитерстрой» отрицает непогашенные долги перед ГУП «ТЭК»

Представители компании уверяют, что погасили их пару часов назад.

Подробностями с GazetaSPb поделились в пресс-службе СК «Дальпитерстрой». Все деньги, говорится в сообщении, были выплачены в 12 часов дня сегодня, 3 октября. Также отмечается, что никто не арестовывал имущество – у застройщика было пять дней, чтобы расплатиться с долгами, и он в них уложился.

Напоминаем, что до это мы писали, что СК «Дальпитерстрой» с 2016 года не выплатил ТЭКу более 10 миллионов рублей. Компания также получила штрафов на 2,7 миллиона рублей. В ходе судебного разбирательства приняли решение, что если застройщик продолжит игнорировать требования расплатиться с долгами, его имущество будет арестовано.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Смольный купит у Дальпитерстроя 153 квартиры для нуждающихся. Стоимость контрактов составила 448,8 млн рублей. Квартиры будут куплены в домах со сроком ввода в 2019 годы. Первые нуждающиеся получат ключи уже в 2020 году.