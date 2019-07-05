Смольный купит у Дальпитерстроя 153 квартиры для нуждающихся

КИО потратит более 448 млн рублей на квартиры для нуждающихся. Фото: pixabay.com

КИО потратит более 448 млн рублей на квартиры для нуждающихся. Фото: pixabay.com

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга заключил госконтракты на приобритение социальных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам двух акционов контракты заключены с ООО «СК «Дальпитерстрой». Строительная компания предоставит 153 квартиры для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Стоимость контрактов составила 448,8 млн рублей.

Комитет намерен купить у Дальпитерстроя 22 квартиры-студии площадью от 29 до 31 кв.метров и 130 однокомнатных квартир площадью от 33 до 42 кв. метров. Общая площадь недвижимости составит не менее 6 тыс. 142 кв. метров.

Квартиры будут куплены в домах со сроком ввода в 2019 годы. Первые нужающиеся получат ключи уже в 2020 году. Распределение квартир проведут в соответсвии с жилищным планом.

Контракты между КИО и застройщиком переданы на регистрацию в Управление Росреестра по Петербургу.

Ранее сообщалось, что КИО заключил контракты на покупку 479 квартир по программе улучшения жилья.