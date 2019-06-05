Смольный купил 479 квартир по программе улучшения условий

КИО заключил контракты с “Дальпитерстрой”, Петербург получит жилье в 2020 году.

КИО огласил результаты конкурса на закупку квартир, которые передадут жителям Санкт-Петербурга по программе улучшения условий проживания, сообщили в Смольном 4 июня.

Правительство Санкт-Петербурга заключило контракты с «Дальпитерстрой». Пять аукционов, запущенных в апреле, подошли к концу. Петербург закупит 269 “однушек”, 66 двухкомнатных квартир, 26 трехкомнатных и 79 четырехкомнатных и даже 39 пятикомнатных.

Город получит квартиры в собственность в 2020 году. Квартиры находятся в домах, которые должны сдать до конца текущего года. Закупки проведены комитетом Петербурга на сумму более 2 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что продажи квартир в новостройках в Санкт-Петербурге резко подскочили в последние числа мая.