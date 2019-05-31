Продажи квартир в новостройках Петербурге резко возросли

С начала текущего года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается резкий скачок людей, которые приобретают долевое жилье.

По данным издания Regnum, с начала 2019 года заметно сильное увеличение количества договоров долевого участия на строительство жилья. По мнению специалистов, это напрямую связано с предстоящим переходом жилищного строительства на эксроу-счета.

В сравнении с соответствующим периодом за прошлый год количество долевых договоров увеличилось на 40% в Санкт-Петербурге и на 10,7% в Ленобласти.

Петербуржцы опасаются, что, когда новые правила вступят в силу, цены на жилье резко возрастут. Новый закон начинает действовать уже с 2 июля 2019 года.

Его суть заключается в том, что теперь денежные средства будущих собственников жилья будут поступать на специальный счет, доступ к которому застройщикам будет открыт только после сдачи объекта. Строительство домов будет проходить исключительно за собственные деньги компании, либо на кредитные из банков.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов потребовал подвинуть «Перекресток» ради школы в Приморском районе.