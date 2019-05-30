Беглов потребовал подвинуть «Перекресток» ради школы в Приморском районе

Беглов пообещал, что школу наконец построят.. Фото: https://www.gov.spb.ru/
Беглов пообещал, что школу наконец построят.. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Врио губернатора Санкт-Петербурга намерен решить вопрос с нехваткой объектов социальной инфраструктуры.

Об этом он рассказал 30 мая в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым». Глава города рассказал, что школа в Приморском районе обязательно будет построена. Смольный, по словам Беглова, уже договорился обо всем с руководством «Перекрестка». Дело в том, что санитарная зона у магазина не давала построить учебное учреждение. Представители сети пообещали ее уменьшить – как только это будет сделано, ничего не помешает начать возводить школу.

Врио губернатора отметил, что речь идет о учреждении, которое хотели построить еще в 1998 году, но постоянно что-то мешало.

Напоминаем, что проблему с нехваткой детских садов, школ и поликлиник также широко обсуждают в Ленинградской области. Дрозденко потребовал наказывать всех недобросовестных застройщиков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов объяснил, почему «Метрострой» снова задерживает Фрунзенский радиус.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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