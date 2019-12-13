Петербург зачистили от павильонов с рыбой, выпечкой и трикотажем

Петербург зачистили от павильонов с рыбой, выпечкой и трикотажем
Снос павильона. Фото: ККИ

В Петербурге 13 декабря снесли павильоны и автоприцепы, установленные незаконно. Работы провели специалисты комитета по контролю за имуществом.

Сотрудники ККИ приступили к сносу павильона на Торфяной дороги, 6 А. Предприниматель использовал участок площадью около 10 кв. метров для торговли продуктами и рыбой.

Фото: ККИ

Ранее он был предметом договора аренды между городом и ООО «Полюс +». Однако в начале 2019 года соглашение прекратило действие из-за долгов. Предприниматель задолжал 3 млн 700 тыс. рублей.

«Землепользователю было вручено уведомление о необходимости добровольного освобождения земельного участка, однако, в указанный срок павильон демонтирован не был», — рассказали в пресс-службе ККИ.

Рейды 13 декабря также прошли в Центральном районе. На набережной канала Грибоедова обнаружили автоприцеп ИП Коновалов А.Н по продаже выпечки, кофе и чая, на Невском проспекте — экскурсионную тумбу. Оба объекта были изъяты. В отношении владельцев составили протоколы об административных правонарушениях.

Фото: ККИ

Накануне, 12 декабря, от незаконной торговли освободили пять участков. По улице Ефимова снесли столы с трикотаже, продуктами и аксессуарами для мобильных телефонов. У дома 34, к. 1 по улице Пограничника Гарькавого изъяли ящики, из которых был сооружен прилавок. Всего в результате рейда сотрудники ККИ забрали 170 единиц товаров.

Фото: ККИ
Фото: ККИ

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга снесли незаконное кафе.

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