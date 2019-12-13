Билан признался, что у его возлюбленной дважды случался выкидыш

Певец мог бы давно стать отцом, но планам было не суждено сбыться.

Певец Дмитрий Билан поделился одной из самых трагичных историй из своей жизни в интервью для YouTube-канала Ирины Шихман «А поговорить?». Артист рассказал, что все случилось несколько лет назад – он встречался с девушкой, которую очень любил. Она была беременна и ждала двойню, но у нее случился выкидыш.

«Я зачем-то, как идиот, рассказывал об этом друзьям направо-налево. Но попытка не удалась, случился выкидыш, и она улетела в Исландию. Потом вторая попытка, и снова не получилось»,

— поделился Дмитрий Билан.

Артист отметил, что старался поддерживать возлюбленную, и при этом сам нуждался в добром слове и крепком плече. Он признался, что начал пить, потому что иначе сошел бы с ума.

Случившееся стало причиной для расставания – пара отдалилась друг от друга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билан отказался от выступления со звездами «Евровидения» в Нидерландах.