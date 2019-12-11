Билан отказался от выступления со звездами «Евровидения» в Нидерландах

По словам Рудковской, в день концерта музыкального конкурса Билан выступает на другом мероприятии. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

По словам Рудковской, в день концерта музыкального конкурса Билан выступает на другом мероприятии. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Отечественная поп-звезда и победитель «Евровидения»-2008 Дима Билан отказался ехать в Нидерланды, чтобы выступить на концерте участников музыкального конкурса.

Причина нежелания звезды посещать мероприятие, как сообщают организаторы конкурса, связана с отказом Билана делить сцену с Сергеем Лазаревым, дважды представлявшим Россию на «Евровидении». Артист счел, что одного российского участника на концерте будет достаточно.

Кроме того, по мнению Билана, на афише его имя написали слишком маленьким шрифтом, пишет oikotimes.com. Однако певец и его представитель опровергли эти причины, назвав их «бредовыми». По словам Дмитрия, организаторы не выполнили условия участия, и у самого артиста поменялись планы.

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