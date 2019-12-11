Заворотнюк, Зеленский, Децл: Google озвучил топ поисковых запросов россиян

Среди популярных запросов также главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко и фэн-директор ЦУМ и ДЛТ Алла Вербер, не так давно ушедшие из жизни. Фото: pixabay.com

Среди популярных запросов также главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко и фэн-директор ЦУМ и ДЛТ Алла Вербер, не так давно ушедшие из жизни. Фото: pixabay.com

Российский филиал интернет-холдинга рассказал, кто вошел в десятку самых популярных людей среди россиян, исходя из поисковых запросов за 2019 год.

Топ-персоны «Гугла» среди российских интернет-пользователей были озвучены на мероприятии «Год в поиске», трансляция которого велась на YouTube. Так, лидером рейтинга стала певица Юлия Началова, которая трагически скончалась весной этого года. После нее жителей РФ больше всего волновал хип-хоп исполнитель Кирилл Толмаций (Децл), так же неожиданно ушедший из жизни.

Кроме того, россияне активно «гуглили» Анастасию Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым, возможно, онкологическим, заболеванием. Единственным «иностранцем» в перечне запросов стал Владимир Зеленский, внезапно ставший президентом Украины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты составили топ-100 заведений Санкт-Петербурга.