Эксперты выбрали 100 лучших ресторанов Санкт-Петербурга

В десятке лучших также оказались «Блок», «Банщики», Petrov-Vodkin, Kokoko, Duo Asia, The Sizzle, и Commons. Фото: pixabay.com

В десятке лучших также оказались «Блок», «Банщики», Petrov-Vodkin, Kokoko, Duo Asia, The Sizzle, и Commons. Фото: pixabay.com

В четвертый раз ресторанные эксперты и гастроспециалисты составили топ-100 лучших заведений Северной столицы.

Голосование проводилось среди двухсот профессионалов. В среду, 11 декабря, пресс-служба комитета по туризму Санкт-Петербурга озвучила составленный по мнению экспертов рейтинг. Лидером второй год подряд признано заведение Bourgeois Bohemians (оно же ВОВО) в Виленском переулке.

Компанию в тройке лидеров ресторану составили Birch, Harvest, также завоевавшие безупречную репутацию в городе на Неве. Кроме того, некоторые заведения отметили в отдельных номинациях. Так, «Буше» стал лучшим кафе Северной столицы, а Василеостровский рынок признали наиболее успешной концепцией 2019 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отметили почетными наградами лучших строителей и риэлтеров города.