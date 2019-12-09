В Петербурге наградили лучших строителей и риэлтеров

В Санкт-Петербурге в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина состоялась церемония награждения победителей ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Награды вручались уже в двенадцатый раз.

Главный приз – стеклянная статуэтка, как символ открытости и прозрачности ведения бизнеса, и диплом будут вручены победителям в 11-ти номинациях. Каждый из них получил право использовать в рекламных целях символ конкурса – оранжевого человечка.

В этом году на конкурсный отбор было представлено 27 риэлторских агентств, 56 строительных компаний, 18 ипотечных банков и 78 построенных и строящихся жилых комплексов в восьми номинациях.

В результате многоступенчатого отбора в финал вышли всего 39 претендентов.

Чтобы стать победителем в номинации, участнику потребовалось набрать максимальное количество баллов по итогам анализа конкурсной документации, исследования «Тайный покупатель» по оценке работы отделов продаж, оценке сайтов, объездов жилых комплексов и по результатам экспертного голосования.

Выбирали как сами потребители на сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора Большого Сервера Недвижимости bsn.ru, так и эксперты — чиновники из контрольных и надзорных органов, профессионалы из общественных объединений, рекламисты, волонтеры-студенты и журналисты специализированных изданий — портала Restate.ru и газеты «Недвижимость и строительство», проводившие исследование «Тайный покупатель».

Традиционно в каждой номинации выбирается всего один победитель, который и получает главную награду. За 11 лет проведения конкурса она была вручена всего 49-ти компаниям. В этом году к ним прибавились еще 11. Финалисты награждены дипломами.

Гостями вечера стали представители власти, руководители девелоперских компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ипотечных банков, риэлторских агентств, руководители профильных общественных объединений, представители средств массовой информации.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко вручил спецприз «За весомый вклад в социальную инфраструктуру Санкт-Петербурга» двум компаниям: АО «ЮИТ Санкт-Петербург» и ООО «БалтИнвестСтрой» (ГК Ростройинвест).

Специальным призом «За весомый вклад в социальную инфраструктуру Ленинградской области» награждены: холдинг Setl Group, Объединение «Строительный трест» и ООО «Самолет ЛО». Награды вручены заместителем Председателя Правительства Ленинградской области Михаилом Москвиным.

Специальными призами Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» под названием «За личный вклад в развитие рынка недвижимости Санкт-Петербурга» награждены: председатель Совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев , исполнительный директор Союза строительных объединений и организаций Санкт-Петербурга, вице-президент РСС по Северо-Западному ФО» Олег Бритов и вице-президент РГР, вице-президент АРСПП, президент группы компаний «АВЕНТИН» Валерий Виноградов.

Победителями в номинациях стали следующие участники. Номинация «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга» – ПАО «Сбербанк»

Номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области» – Холдинг Setl Group

Номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга» – АН «МИР недвижимости»

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «Стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области» – Жилой комплекс «Форвард», ИСК «МАВИС»

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «Стандартное жилье» в Санкт-Петербурге» – Жилой комплекс «Астрид», ООО «СПб Реновация»

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге» – Жилой комплекс «Дом на набережной», Северный город (группа RBI)

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге» – Жилой комплекс Stockholm («Стокгольм»), Холдинг Setl Group

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге» – Жилой комплекс «Юнтолово», компания «Главстрой Санкт-Петербург»

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области» – Жилой комплекс NEWПИТЕР, Объединение «Строительный трест»

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге» – Жилой комплекс Magnifika Lifestyle, ООО «Бонава Санкт-Петербург»

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге» – Жилой комплекс «Биография», группа RBI

Украшением церемонии стало выступление актеров Театра Эстрады во главе с его руководителем блистательным Юрием Гальцевым.

О конкурсе Ежегодный независимый конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости учрежден в 2008 году и проводится в 12-тый раз по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленобласти – общественной некоммерческой организации, осуществляющей защиту законных прав потребителей на рынке недвижимости.

«Доверие потребителя» – единственный на рынке недвижимости Санкт-Петербурга конкурс, где в выборе победителей принимают участие сами потребители.

За 11 лет существования конкурса «Доверие потребителя» наработан уникальный опыт многоступенчатого отбора победителей. Если первые два этапа подразумевают формирование списка лидеров за счет выявления компаний, которые находятся в верхних строках рейтинга по итогам интернет- и интерактивного голосования, то в ходе третьего этапа финалистов конкурса оценивают профессиональные эксперты.

Цель конкурса – стимулировать социальную ответственность участников рынка недвижимости перед потребителями, отметить общественным признанием компании, максимально обеспечивающие в своей работе права и интересы потребителей: участников долевого строительства, членов ЖСК, соинвесторов или тех, кто приобретает недвижимость на вторичном рынке жилья.

GazetaSPb — информационный партнер конкурса.