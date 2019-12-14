Утром на «Ладожской» петербуржцев напугала оставленная в вагоне подозрительная сумка

В Петербурге на станции метро «Ладожская» пассажиры заметили оставленную сумку. Вагон поезда пришлось проверять работникам подземки и стражам порядка.
Инцидент произошел сегодня утром, 14 декабря, в девять часов утра. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что полицейские и сотрудники метрополитена проверяют пустой вагон, пассажиров из него вывели.
«В вагоне поезда опять кто-то оставил сумку», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».
Другие подробности инцидента не приводятся.
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