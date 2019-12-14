Утром на «Ладожской» петербуржцев напугала оставленная в вагоне подозрительная сумка

Утром на &#171;Ладожской&#187; петербуржцев напугала оставленная в вагоне подозрительная сумка
Пассажиров вывели из вагона. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на станции метро «Ладожская» пассажиры заметили оставленную сумку. Вагон поезда пришлось проверять работникам подземки и стражам порядка.

Инцидент произошел сегодня утром, 14 декабря, в девять часов утра. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что полицейские и сотрудники метрополитена проверяют пустой вагон, пассажиров из него вывели.

«В вагоне поезда опять кто-то оставил сумку», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Кировском районе. Пожарные около часа тушили полыхающий частный дом.

ладожская метро новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Боярская рассказала, кем мечтала стать в детстве
Утром на «Ладожской» петербуржцев напугала оставленная в вагоне ...
В Южной Корее произошло ДТП с десятками машин — шесть человек погибли
Ученые выяснили, что употребление сахара приводит к депрессивному психозу
Два человека погибли в ДТП с пассажирскими фурами на западе Кубы
Из машины бухгалтера Facebook украли жесткие диски с данными 29 тысяч сотрудников
Спасатели час тушили дачу в Кировском районе
В Москве легковушка рухнула в реку после столкновения с ...