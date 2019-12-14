Спасатели час тушили дачу в Кировском районе

Спасатели час тушили дачу в Кировском районе
Дачу тушили менее часа. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Постройка вспыхнула в деревне Горка сегодня ночью, 14 декабря.

Соответствующий сигнал поступил дежурному в 2 часа ночи. К месту происшествия незамедлительно направили 7 пожарных на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, дача вспыхнула на площади 48 квадратных метров. Спасатели тушили ее меньше часа. К 2:53 огонь был ликвидирован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре, который тушили 11 часов. Огонь охватил ангар на улице Салова. Пожар стремительно увеличивался и занял площадь почти в 2,2 тыс. квадратных метров

ГУ МЧС России по Ленобласти дача пожар
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Спасатели час тушили дачу в Кировском районе
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