Полыхающий ангар на Салова тушили 11 часов

Петербургские спасатели потушили полыхающий ангар на улице Салова. Пожарные боролись с огнем 11 часов.

Сегодня, 14 декабря, к 6 утра огнеборцам удалось локализовать огонь. Масштабный пожар, разгоревшийся в складских помещениях накануне вечером, занял площадь почти в 2,2 тыс. квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, сигнал о возгорании поступил дежурному пожарной части в 17:07. К месту происшествия были незамедлительно направлены сотрудники. В тушении огня были задействованы 66 человек личного состава, а также 19 спецмашин.

В 17:19 ранг пожара повысили до №2. Примерно через полчаса прибыла химико-радиометрическая лаборатория. К 18:33 приехал и пожарный поезд. Локализовать горение удалось в 18:50.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что погибших и пострадавших в результате пожара на Салова нет.