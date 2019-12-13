Пожар на складе на улице Салова удалось локализовать

Распространение пламени на площади пять тысяч квадратных метров в ангаре, расположенном на улице Салова, удалось остановить.

Масштабный пожар, разгоревшийся в складских помещениях в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 13 декабря, занял площадь почти в 2,5 тысячи «квадратов». На данный момент пожарным удалось локализовать пламя на площади 2,2 тысячи квадратных метров. В ангаре находятся легковоспламеняющиеся жидкости, а также автомобильные запчасти.

На данный момент загоревшийся склад обрушился, спасателям удалось не допустить распространение огня на соседние здания. Погибших и пострадавших в пожаре нет, пишет ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что с места возгорания было эвакуировано сто человек. Чрезвычайному происшествию присвоили третий ранг сложности. С огнем борются 170 сотрудников пожарно-спасательной службы.