На Салова огонь охватил 5 тыс. «квадратов» ангара

С места происшествия эвакуировали сто человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. О пожаре рассказывают очевидцы в социальных сетях, а также сотрудники МЧС. Все случилось на Салова – огонь охватил пять тысяч квадратных метров ангара, где хранились автозапчасти и канистры с горючими жидкостями. По предварительным данным, никто не пострадал. Из здания эвакуировали сто человек, а на месте работают 170 спасателей. Ранг повышен до третьего.

Также к пылающему ангару прибыла химическая лаборатория, которая произведет отбор проб воздуха. Пока непонятно, каковы результаты анализа.

«Ждем подорожания помидорок и огурчиков. Там оптовая овощная база», — пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на козырьке дома на Народной нашли бездыханное тело человека. Мужчина мог упасть с большой высоты.