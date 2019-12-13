На козырке дома на Народной нашли бездыханное тело человека

Мужчина мог упасть с большой высоты.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на Народной улице на козырке дома номер шесть нашли тело человека, который, скорее всего, упал с большой высоты. На место уже прибыли спецслужбы, которые разбираются в обстоятельстве инцидента. По предварительным данным, тело все еще лежит.

«На самом деле зрелище ужасное, пошла в аптеку, смотрю, люди вокруг стоят не заходят, сверху кровь капает, глаза поднимаю я там человек лежит, весь переломанный»,

— рассказала очевидица в комментариях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный заводчанин упал в чан с лаком на заводе в Стрельне. Состояние заводчанина оценивается как тяжелое.