Пьяный заводчанин упал в чан с лаком на заводе в Стрельне

Пострадавшего работника завода в Петродворцовом районе Петербурга госпитализировали с химическими ожогами тела и отравлением. Его состояние оценивается как тяжелое.

Работник 61-го Бронетанкового ремонтного завода в Стрельне рухнул в чан, в котором находился лак. Обстоятельства происшествия уточняются. По данным 5-tv.ru, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники скорой помощи увезли пострадавшего в медучреждение с химическими ожогами, отравлением лакокрасочными материалами и оглушением. Медики отметили, что все тело мужчины было измазано лаком, при этом на нем была чистая одежда.

Состояние заводчанина оценивается как тяжелое.

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