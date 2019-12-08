Пьяный заводчанин упал в чан с лаком на заводе в Стрельне

Пьяный заводчанин упал в чан с лаком на заводе в Стрельне
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Пострадавшего работника завода в Петродворцовом районе Петербурга госпитализировали с химическими ожогами тела и отравлением. Его состояние оценивается как тяжелое.

Работник 61-го Бронетанкового ремонтного завода в Стрельне рухнул в чан, в котором находился лак. Обстоятельства происшествия уточняются. По данным 5-tv.ru, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники скорой помощи увезли пострадавшего в медучреждение с химическими ожогами, отравлением лакокрасочными материалами и оглушением. Медики отметили, что все тело мужчины было измазано лаком, при этом на нем была чистая одежда.

Состояние заводчанина оценивается как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прокуратура заинтересовалась несчастным случаем на Сестрорецком хлебозаводе.

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