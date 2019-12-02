Прокуратура заинтересовалась несчастным случаем на Сестрорецком хлебозаводе

Прокуратура Курортного района провела проверку по факту травмы работника ООО «Сестрорецкий хлебозавод».

Сотрудник предприятия получил пероральное отравление щелочью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В ходе проверки выяснилось, что организация не осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда на производстве, а также нарушила порядок ознакомления работников с результатами специальной оценки условий труда и ведения документов.

Кроме того, был обнаружен сброс сточных вод в систему коммунальной канализации с превышением установленных нормативов.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

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