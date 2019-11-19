Петербуржец попал в реанимацию после падения с веревки из простыней

Петербуржец попал в реанимацию после падения с веревки из простыней
Место происшествия. Фото: google.maps

Жилец многоэтажного дома в Красногвардейском районе попытался спуститься из окна по простыням, однако сорвался и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в доме №47/1 по проспекту Энтузиастов. Там 32-летний мужчина захотел выбраться из квартиры на пятом этаже с помощью веревки из простыней. Но что-то пошло не так и он сорвался.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в реанимацию с тяжелой травмой живота. Также у него диагностировали отравление неустановленным веществом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китаянка погибла после падения из окна многоэтажки в Петербурге. В Василеостровском районе Петербурга после падения из окна скончалась молодая девушка из Китая, приехавшая в Россию учиться.

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