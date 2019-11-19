Петербуржец попал в реанимацию после падения с веревки из простыней

Жилец многоэтажного дома в Красногвардейском районе попытался спуститься из окна по простыням, однако сорвался и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в доме №47/1 по проспекту Энтузиастов. Там 32-летний мужчина захотел выбраться из квартиры на пятом этаже с помощью веревки из простыней. Но что-то пошло не так и он сорвался.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в реанимацию с тяжелой травмой живота. Также у него диагностировали отравление неустановленным веществом.

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