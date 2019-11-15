Китаянка погибла после падения из окна многоэтажки в Петербурге

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Василеостровском районе Петербурга после падения из окна скончалась молодая девушка из Китая, приехавшая в Россию учиться.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело 20-летней студентки из Китая было найдено возле дома №19 на улице Карташихина. Прибывшие на место правоохранители установили, что все произошло примерно в час дня, 14 ноября. Девушка упала из окна седьмого этажа девятиэтажного жилого дома. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Известно, что погибшая прибыла в Петербург из Поднебесной для получения образования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что москвичка с двумя детьми выпала из окна многоэтажки.