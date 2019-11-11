Москвичка с двумя детьми выпала из окна многоэтажки

Утром в понедельник, 11 ноября, в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы из окна многоэтажного дома выпала женщина с двумя малолетними детьми.

Как сообщает РЕН ТВ, мать с двумя маленькими детьми выпала из окна квартиры, находящейся на девятом этаже дома по улице Чичерина. Известно, что мать с трехлетним ребенком скончались на месте от полученных травм, а двухлетнего малыша госпитализировали в больницу.

На месте работают экстренные службы и правоохранители. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стасовой молодой человек выпал из окна седьмого этажа. Во вторник, 5 ноября в Красногвардейском районе 27-летний молодой человек выпал из окна седьмого этажа.