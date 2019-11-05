На Стасовой молодой человек выпал из окна седьмого этажа

Во вторник, 5 ноября в Красногвардейском районе 27-летний молодой человек выпал из окна седьмого этажа.

По словам очевидцев, инцидент произошел у дома на улице Стасовой. Свидетель произошедшего, набрал номер экстренных служб, но молодой человек скончался до приезда спецслужб. Нам месте происшествия работает полиция. По предварительным данным, перед падением погибший ссорился с женой.

«Сегодня на улице Стасовой молодой человек вышел из окна седьмого этажа. Я подошел почти сразу после произошедшего, самого падения не видел. Набрал 112, но спасать уже было некого. Полиция на месте», — рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

На месте работает полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства падения подростка из окна шестого этажа в Приморском. В полицию обратилась 42-летняя женщина и рассказала о том, что ее 16-летний сын выпал из окна шестого этажа квартиры, расположенной в доме 39 корпус 1 на Комендантском проспекте.